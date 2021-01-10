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Таможня Финляндии продаст свои биткоины стоимостью примерно 60 миллионов евро

Воскресенье, 10 января 2021, 15:30
 

Таможня Финляндии продаст свои биткоины стоимостью примерно 60 миллионов евро, которые конфисковали при раскрытии наркопреступлений.

Об этом сообщает Yle.

Издание сообщает, что запас криптовалюты составляет 1981 Bitcoin - это примерно 60 млн евро. Полученные от продажи средства будут перечислены в казну.

Большинство из этих биткоинов (1666) - были конфискованы таможенниками в 2016 году, когда была раскрыта дело о контрабанде наркотических веществ.

Напоминаем:

Криптовалюта Bitcoin вечером 7 января достигла очередного рекорда в 40 324 доллара, эксперты объясняют это попытками инвесторов компенсировать влияние инфляции, слабым долларом и большим количеством расчетов.

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