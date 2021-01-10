Таможня Финляндии продаст свои биткоины стоимостью примерно 60 миллионов евро
Таможня Финляндии продаст свои биткоины стоимостью примерно 60 миллионов евро, которые конфисковали при раскрытии наркопреступлений.
Об этом сообщает Yle.
Издание сообщает, что запас криптовалюты составляет 1981 Bitcoin - это примерно 60 млн евро. Полученные от продажи средства будут перечислены в казну.
Большинство из этих биткоинов (1666) - были конфискованы таможенниками в 2016 году, когда была раскрыта дело о контрабанде наркотических веществ.
Напоминаем:
Криптовалюта Bitcoin вечером 7 января достигла очередного рекорда в 40 324 доллара, эксперты объясняют это попытками инвесторов компенсировать влияние инфляции, слабым долларом и большим количеством расчетов.
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