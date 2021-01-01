Цена на электроэнергию для населения выросла с 1 января

Правительство с 1 января утвердило фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.

Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года и не будет предусматривать "льготных" 100 кВт-час., которые действовали до 1 января. Документ принят "во избежание стремительного роста тарифа для населения".

"Срок действия действующего механизма ПСО истекает 1 января 2021 года, и, в случае непринятия предложенных изменений, цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3,30 грн за кВт-час)", - пояснили в Министерстве энергетики.

Сохранены и оставлены без изменений коэффициенты двух- и трехзонного учета электрической энергии (то есть, если установлены двух- или трехзонные счетчики).

"Поэтому в случае установления, к примеру, двухзонного учета электрической энергии, ее цена в ночное время будет на 50% меньше", - добавили в министерстве.

Напоминаем:

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Экономическая правда