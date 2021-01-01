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С 1 января выросли налоги для "ФОП"

Пятница, 1 января 2021, 12:10
 

Налоги для физических лиц-предпринимателей с 1 января выросли. Это также связано с увеличением минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Единый социальный взнос для ФЛП с начала 2021 года вырос с 1,1 тыс грн до 1,32 тыс грн в месяц, с декабря – возрастет до 1,43 тыс грн.

Правда, принятые Верховной Радой по предложению президента Владимира Зеленского законы о поддержке бизнеса при локдауне предусматривают налоговые каникулы для ФЛП первой группы с декабря 2020 года по май 2021 года.

Это означает, что в 2021 году они смогут сэкономить 6,6 тыс грн на уплате ЕСВ и 1,095 тыс грн на уплате единого налога.

Кроме того, с нового года для ФЛП установят новые лимиты по объемам дохода: первая группа - 167 размеров минимальной зарплаты (1,002 млн грн), вторая группа - 834 размера минимальной зарплаты (5,004 млн грн), третья группа - 1167 размеров минимальной зарплаты (7,002 млн грн).

Также с 1 января предпринимателям можно будет вести учет на выбор: в электронном или бумажном видах.

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Экономическая правда

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ФЛП налоги зарплата

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