Из фонда борьбы с COVID-19 использовано 69% средств

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Фонд борьбы с коронавируса с общим фондом в 66 миллиардов гривен использовано уже на 69%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С использованных 45,4 миллиарда гривен 12 миллиардов направлены на охрану здоровья. Всего на медицину выделили 23,8 миллиарда.

На ИВЛ профинансировано 63 млн из предусмотренных 100 миллионов гривен.

На обеспечение лабораторий Минздрава и средства индивидуальной защиты медработников использовано 1 миллиарда из выделенных 4 миллиардов гривен. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом - 1,5 миллиарда гривен (100%). На доплаты медработникам использовали более 88% (5,3 миллиарда) предусмотренных средств.

По программе медицинских гарантий предусмотрено еще 15,8 миллиарда гривен, из которых использовано 10,6 миллиарда.

Из местных бюджетов на противодействие пандемии потратили 4,4 миллиарда гривен.

Еще 8,9 миллиарда пополнили спецфонд госбюджета на поддержку субъектов хозяйствования.

Напомним:

На заседании 9 декабря Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал перераспределение дополнительных 5,3 миллиарда гривен из "ковидного" фонда на борьбу с коронавируса.

Экономическая правда