Уряд спрямує ще 5 мільярдів гривень з "ковідного" фонду на медицину
На засіданні 9 грудня Бюджетний комітет Верховної Ради погодив перерозподіл додаткових 5,3 мільярда гривень з "ковідного" фонду на боротьбу з коронавірусом.
Про це повідомив голова Бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов.
Гроші медикам перейдуть за рахунок коштів на дороги:
"Сьогодні під час засідання в онлайн-режимі ми погодили додаткове спрямування 5,26 млрд. грн. з Фонду COVID-19 українським медикам за рахунок скорочення видатків на будівництво та ремонт автодоріг державного значення", - пише Арістов.
Ці кошти будуть спрямовані на оплату медичних послуг за листопад-грудень для осіб із підозрою на коронавірус та на лікування шпиталізованих осіб. Тобто йдеться про тестування, медикаменти, ШВЛ та доплати медикам.
"Останнім часом обсяг цих послуг значно зріс, відповідно – зростають і витрати", - зазначає голова комітету.
Арістов також звернув увагу на логістичні проблеми в регіонах, де бракує кисневих станцій, і персонал змушений їздити за киснем у міста.
За словами Головного санлікаря Віктора Ляшка, кількість ліжок з підведеним киснем наразі вдалося збільшити до 33 тисяч.
Нагадаємо:
На початку листопада Кабінет Міністр постановив виділити з "ковідного" фонду додаткові 895 мільйонів гривень на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях.
Економічна правда
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