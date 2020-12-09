Уряд спрямує ще 5 мільярдів гривень з "ковідного" фонду на медицину

На засіданні 9 грудня Бюджетний комітет Верховної Ради погодив перерозподіл додаткових 5,3 мільярда гривень з "ковідного" фонду на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомив голова Бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов.

Гроші медикам перейдуть за рахунок коштів на дороги:

"Сьогодні під час засідання в онлайн-режимі ми погодили додаткове спрямування 5,26 млрд. грн. з Фонду COVID-19 українським медикам за рахунок скорочення видатків на будівництво та ремонт автодоріг державного значення", - пише Арістов.

Ці кошти будуть спрямовані на оплату медичних послуг за листопад-грудень для осіб із підозрою на коронавірус та на лікування шпиталізованих осіб. Тобто йдеться про тестування, медикаменти, ШВЛ та доплати медикам.

"Останнім часом обсяг цих послуг значно зріс, відповідно – зростають і витрати", - зазначає голова комітету.

Арістов також звернув увагу на логістичні проблеми в регіонах, де бракує кисневих станцій, і персонал змушений їздити за киснем у міста.

За словами Головного санлікаря Віктора Ляшка, кількість ліжок з підведеним киснем наразі вдалося збільшити до 33 тисяч.

Нагадаємо:

На початку листопада Кабінет Міністр постановив виділити з "ковідного" фонду додаткові 895 мільйонів гривень на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях.

Економічна правда