Кабмин согласовал передачу для дальнейшей приватизации 18 объектов "Укроборонпрома"

Кабмин согласовал передачу Фонду госимущества для дальнейшей приватизации 18 объектов "Укроборонпрома", еще один объект ( "Украинская авиационная транспортная компания") - передадут в Минобороны.

Соответствующее решение утвердили на заседании 9 декабря.

Отмечается, что общая стоимость активов этих объектов по состоянию на 1 июля 2020 - 280,6 млн грн.

При этом, за 1 полугодие 2020 году их понесли убытки на сумму 14,9 млн грн, а задолженность по выплате зарплаты по состоянию на 1 июля 2020 составляла 7,6 млн грн.

Перечень объектов обнародовал в Telegram нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, который участвовал в заседании правительства.

Среди объектов, которые передали для дальнейшей приватизации, в частности - единый имущественный комплекс госпредприятия "Укроборонресурсы", единый имущественный комплекс госпредприятия Научно-исследовательский институт "Буран" и другие.

Напомним:

В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование, вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.

Экономическая правда