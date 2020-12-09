Кабмин на 57% сократил предельную численность сотрудников Госгеокадастра

Кабмин принял постановление, утверждающее предельную численность работников Госгеокадастра фактически вдвое меньшую от того, которая есть сегодня.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Еще один важный вопрос - работа Госгеокадастра. Прошли местные выборы, а это значит, что мы завершили первый этап децентрализации. В рамках этой реформы на места были переданы очень большие ресурсы, в том числе и земля в размере более 2 млн га.

Передача земель в управление общин означает, что государство больше не будет содержать огромный штат Госгеокадастра", - сказал Шмыгаль.

По его словам, содержание Госгеокадастра в 2019 году обошлось налогоплательщикам в почти 2 млрд грн.

"В ведомстве работает более 9 тыс человек. Сегодня правительство примет постановление, утверждающее предельную численность работников фактически вдвое меньшую от того, какая есть сегодня", - добавил премьер.

Он добавил, что также будет оптимизирована структура и ликвидированы отделы в районах, зато создаются единые отделы предоставления админуслуг.

"Для людей и бизнеса качество услуг только упростится и улучшится", - заверил главу правительства.

В пояснительной записке к постановлению объясняется, что на сегодня Госгеокадастр вместе с территориальными органами является пятым по величине штата гражданским ведомством страны, представленным на уровне каждого района и/или города.

Предусматривается сокращение предельной численности работников системы Госгеокадастра на 57% - до 4,317 тысяч штатных единиц, в том числе 4,264 тысяч госслужащих.

Напомним:

В течение следующих двух месяцев главные управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в областях и городе Киев будут ликвидированы.

Экономическая правда