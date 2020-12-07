Держгеокадастр ліквідують протягом двох місяців
Впродовж наступних двох місяців Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру буде ліквідована.
Про це заявив голова Держгеокадастру Роман Лещенко в коментарі ЕП.
Він зазначив, що відповідний наказ на виконання постанови Кабінету міністрів був підписаний 24 листопада.
"Встановити строк заявлення кредиторами вимог до територіальних органів Держгеокадастру, що ліквідується, два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи у порядку, визначеному чинним законодавством", - йдеться в наказі.
У результаті будуть утворені територіальні органи Держгеокадастру як структурні підрозділи апарату Держгеокадастру.
"Це одна з найбільших в історії України реорганізацій відомства. Вона дозволить зекономити 1,5 млрд грн коштів і спрямувати їх на оцифрування реєстрів та послуг у сфері земельних відносин", - заявив Лещенко.
Нагадаємо, що Держгеокадастр з 19 листопада 2020 року розпочав передачу земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів із державної в комунальну власність. До кінця року, на виконання указу президента від 15 жовтня, територіальним громадам планують передати понад 2 мільйони гектарів сільгосп земель.
Економічна правда
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