Все разделы
Укр / Рус

В ноябре спрос на легковые авто с пробегом вырос на 12% – ассоциация

Среда, 9 декабря 2020, 15:30
 

В ноябре украинские номера перешли 32,2 тысяч иномарок с пробегом - это на 12% больше по сравнению с показателем ноября прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"В результате количество регистраций импортируемого секонд-хенда в 4,5 раза превысило объем ноябрьского рынка новых авто. Самым популярным автомобилями среди перешедших в ноябре на украинскую "прописку" были: Renault Megane - 2046 шт.; Volkswagen Passat - 1731 шт.; Skoda Octavia - 1643 шт.; Volkswagen Golf - 1579 шт.; Ford Focus - 1249 шт.", - говорится в сообщении.

Всего с начала года на украинские номера перешли более 313,3 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей - это в четыре раза больше реализации новых машин за тот же период.

Напомним:

В ноябре 2020  украинские заводы изготовили 638 единиц автотранспортных средств - этот показатель почти на четверть лучший прошлогоднего, но относительно октября 2020 года падение составило 7%.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авто

powered by lun.ua
Материалы по теме
За ноябрь в Украине зарегистрировали на 17% меньше новых авто чем в прошлом году 3 декабря 2020, 20:38
ФЛПы, протесты, "евробляхи" и страхи Зеленского: как власть уступает улице 2 декабря 2020, 18:40
Протесты под Радой: ФОПы и владельцы "евроблях" могут объединиться – источники 2 декабря 2020, 14:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!