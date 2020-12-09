В ноябре в годовом измерении автопроизводство выросло почти на четверть – ассоциация

В ноябре 2020 года украинские заводы изготовили 638 единиц автотранспортных средств - этот показатель почти на четверть лучший прошлогоднего, но относительно октября 2020 года падение составило 7%.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что выпуск легковых авто составил 545 единиц - это на 24% больше показателя 2019 года, однако на 10% меньше результатов октября 2020-го.

"Отставание с октября было вызвано уменьшением объемов сборки на заводе Еврокар, где за месяц было изготовлено 311 авто. В то же время на ЗАЗе, который в августе возобновил производство легковых автомобилей, изготовили 234 автомобиля.

Ноябрьский результат в части коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 9 машин, что на 4 шт. больше, чем годом ранее и на 5 единиц превысило показатель октября текущего года", - говорится в сообщении.

При этом, производители автобусов в прошлом месяце изготовили 84 единицы - это на 27% больше, чем год назад, и на 9% больше их октябрьского результата.

Всего за 11 месяцев с начала года в Украине было собрано 4429 единиц автотранспортных средств - на 34% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Легковых автомобилей - 3756 шт. (-36%); коммерческих - 45 шт. (-61%); автобусов - 628 шт. (-18%).

Напомним:

В октябре на украинских заводах собрали 687 единиц автотранспортных средств - выпуск автотранспорта по сравнению с результатом годичной давности снизился почти на четверть.

Экономическая правда