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Правительство направит еще 5 миллиардов гривен из "ковидного" фонда на медицину

Среда, 9 декабря 2020, 14:12
 

На заседании 9 декабря Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал перераспределение дополнительных 5,3 миллиарда гривен из "ковидного" фонда на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщил председатель бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов.

Деньги медикам перейдут за счет средств на дороги:

"Сегодня во время заседания в онлайн-режиме мы согласовали дополнительное направление 5,26 миллиарда гривен из Фонда COVID-19 украинским медикам за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения", - пишет Аристов.

Эти средства будут направлены на оплату медицинских услуг за ноябрь-декабрь для лиц с подозрением на коронавирус и на лечение госпитализированных лиц. То есть речь идет о тестировании, медикаментах, ИВЛ и доплатах медикам.

"В последнее время объем этих услуг значительно вырос, соответственно - растут и расходы", - отмечает председатель комитета.

Аристов также обратил внимание на логистические проблемы в регионах, где не хватает кислородных станций, и персонал вынужден ездить по кислороду в города.

По словам Главного санитарного врача Виктора Ляшко, количество коек с доступом кислорода пока удалось увеличить до 33 тысяч.

Напомним:

В начале ноября Кабинет Министр постановил выделить из "ковидного" фонда дополнительные 895 миллионов гривен на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах.

Экономическая правда

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коронавирус медицина

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