УЗ назначила еще 3 дополнительных поезда на зимние праздники

"Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда на зимние праздники: Киев - Ивано-Франковск, Ворохта, Полтава - Ворохта, Кременчуг - Ивано-Франковск.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезд №143/144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта из Киева отправится 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января.

"Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. Стоит отметить, что 29 декабря поезд будет курсировать только в Ивано-Франковск", - говорится в сообщении.

"№149/150 Полтава - Ворохта. Поезд из Полтавы будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января", - добавили в УЗ.

В то же время в направлении Кременчуг - Ивано-Франковск поезд из Кременчуга отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении - 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Ранее Укрзализныця к новогодним и рождественским праздникам уже возобновила курсирование и назначила ряд поездов в популярных направлениях: Киев - Солотвино, Одесса - Львов (Ужгород)/ Рахов, Ковель - Одесса, Мариуполь - Львов и Хмельницкий - Лисичанск.

Экономическая правда