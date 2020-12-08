Курс валют: гривня резко укрепилась

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 28,08 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также укрепился и установился на уровне 34,05 грн (на 8 декабря - 34,26 гривни).

Напоминаем:

8 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 - 28,12 гривни.

8 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

Экономическая правда