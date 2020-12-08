Курс валют: гривня резко укрепилась
Вторник, 8 декабря 2020, 19:45
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 28,08 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро также укрепился и установился на уровне 34,05 грн (на 8 декабря - 34,26 гривни).
Напоминаем:
8 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 - 28,12 гривни.
8 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.
Экономическая правда
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