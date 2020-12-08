Все разделы
Укр / Рус

Закрытие межбанка: гривна ослабла

Вторник, 8 декабря 2020, 17:12
 

8 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,14 - 28,16 гривны;

Евро - 34,11 - 34,13 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,08 - 28,31 гривны. Евро покупают по 33,86 гривны, продают по 34,31 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,21 - 28,28 гривны, евро - 34,08 - 34,17 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 5 копеек, установив его на 8 декабря на уровне 28,24 гривны.

8 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 - 28,12 гривны.

7 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,13 гривны.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 8 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки 8 декабря 2020, 10:32
Официальный курс: гривна укрепилась 8 декабря 2020, 09:00
Официальный курс: гривна продолжает укрепляться к доллару 3 декабря 2020, 19:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!