Закрытие межбанка: гривна ослабла

8 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,14 - 28,16 гривны;

Евро - 34,11 - 34,13 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,08 - 28,31 гривны. Евро покупают по 33,86 гривны, продают по 34,31 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,21 - 28,28 гривны, евро - 34,08 - 34,17 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 5 копеек, установив его на 8 декабря на уровне 28,24 гривны.

8 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 - 28,12 гривны.

7 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,13 гривны.

Экономическая правда