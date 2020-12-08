Закрытие межбанка: гривна ослабла
8 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривны.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,14 - 28,16 гривны;
Евро - 34,11 - 34,13 гривны.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,08 - 28,31 гривны. Евро покупают по 33,86 гривны, продают по 34,31 гривны.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,21 - 28,28 гривны, евро - 34,08 - 34,17 гривны.
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 5 копеек, установив его на 8 декабря на уровне 28,24 гривны.
8 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 - 28,12 гривны.
7 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,13 гривны.
Экономическая правда
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