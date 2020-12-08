Apple представила беспроводные накладные наушники AirPods Max
Компания Apple представила полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением AirPods Max.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Все элементы AirPods Max спроектированы таким образом, чтобы наушники оптимально прилегали к голове любой формы и, таким образом, достигалось "невероятное качество и богатство звука".
У AirPods Max на одном из наушников сверху размещено колесико Digital Crown, как в часах Apple Watch. Колесиком можно менять громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки и активировать Siri.
AirPods Max могут работать до 20 часов в активном режиме. AirPods Max автоматически определяют, когда гарнитура находится на голове. Воспроизведение звука прекратится, если пользователь поднимет одну из чаш или снимет наушники.
В комплекте с AirPods Max идет Smart Case — чехол, который переводит гарнитуру в режим низкого энергопотребления. Он помогает сохранить заряд аккумулятора, когда устройство не используется.
Наушники представлены в пяти цветах: космический серый, серебристый, голубой, зеленый и розовый. В продажу они поступят 15 декабря и будут стоить в США 549 долларов (около 15,5 тыс грн).
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Экономическая правда
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