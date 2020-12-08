Минфин продал облигаций внутреннего госзайма почти на 16 миллиардов

На аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа 8 декабря Минфин привлек в госбюджет 15,96 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

"Спрос инвесторов на 5-летние ценные бумаги в гривне вернулся. На аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один - в иностранной.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 4 года и 5 лет, в долларах США - 1 год", - говорится в сообщении.

От размещения ОВГЗ в гривне в госбюджет привлекли 10 199 млн грн.

При этом, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,0%, 6-месячных - 10,49%, 1-летних - 11,22%, 2-летних - 11,67%, 4-летних - 11,89% 5-летних - 12,04%.

От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли 204 млн долларов. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,79%.

Напомним:

На очередном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 1 декабря Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 2,66 миллиарда гривен, что в шесть раз меньше суммы на прошлой неделе.

Экономическая правда