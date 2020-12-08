В "Укрпочте" рассказали, как будут обновлять логистическую сеть со следующего года

"Укрпочта" намерена в следующем году начать физическое строительство 8 сортировочных хабов и 62 депо в регионах Украины в рамках проектов с привлечением средств Европейского инвестбанка и Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Руководитель проектов строительства "Укрпочты" Игорь Суходубовський рассказал, что общая площадь логистических объектов составляет около 600 тысяч квадратных метров. 8 сортировочных хабов расположены на двух берегах Киева, во Львове, Харькове, Днепре, Хмельницком, Одессе и Покровске. Еще 62 депо - в регионах.

Инвесторы объектов будут выступать заказчиками строительства на собственных земельных участках, "Укрпочта" - долгосрочным арендатором. Такая модель называется B2S (Built-2-Suit).

На первом этапе планируется возвести 4 хаба и 1 депо в Ивано-Франковске, конкурс объявят в ближайшее время.

Согласно проекту, площадь логистического хаба - около 24 тысяч кв. м, площадь необходимого для него участка - не менее 7,5 гектара.

Хабы будут совмещать функции сортировочного центра и автобазы, на территории предполагается иметь 88 парковочных мест для грузовиков и 90 мест для транспорта весом до 5 тонн.

Депо предусматривают расположение автобазы. Площадь помещения - более 5000 кв. м, площадь участка - более 2 гектаров.

Проект предусматривает почти полный отказ от использования древесины, а для энергоэффективности будут использоваться минераловатные утепления и другие технологии.

Напомним:

4 декабря в Антимонопольном комитете разрешили предоставить государственные гарантии Укрпочте для кредитной линии в 60 миллиардов евро и рассчитали их сумму.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что всего Укрпочта привлечет около 100 млн евро от ЕБРР, ЕИБ и собственные инвестиции для строительства 8 сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнения автопарка.

В октябре Кабмин принял распоряжение о привлечении средств ЕБРР в размере 63 млн евро на реализацию проектов "Логистическая сеть" и "Сельское отделение" Укрпочты.