Цены на нефть падают: инвесторы осторожны из-за новых локдаунов

Нефть становится дешевле из-за стремительного роста случаев коронавируса в Европе и США, инвесторы не рискуют несмотря на начало вакцинации в Великобритании.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы нефти Brent упали на 26 центов (-0,53%) до 48,53 доллара за баррель, дешевеют также и фьючерсы WTI - они потеряли в цене 25 центров (-0,55%) и стоят 45,51 доллара за баррель.

Новости о начале вакцинации в Великобритании вызвали короткий подъем в ценах, но инвесторы вскоре вернулись к факту низкого спроса на нефть.

Усиленный карантин ввели в Калифорнии (США), Германии и Южной Кореи.

Рынок также следит за действиями США по пакету поддержки экономики. Он должен быть нацелен на увеличение рабочих мест, а соответственно - потребностей в энергии.

"После встречи ОПЕК + инвесторы могут быть уверенными относительно объемов поставок нефти на рынке по крайней мере в январе, а, соответственно, цены будут меняться из-за незначительных событий на рынке, даже если эти события являются скорее психологическими, например, первая вакцинация в Соединенном Королевстве", - отметил Бйорнар Тонхаген, глава отдела рынка нефти в Rystad Energy.

Напомним:

4 декабря цены на нефть эталонных марок неуклонно росли на торгах после решения ОПЕК + наращивать добычу более постепенными темпами - на 0,5 миллиона баррелей в месяц.

Экономическая правда





