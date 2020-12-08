В ноябре авиаперевозки составляли лишь 43% прошлогодних объемов

В ноябре 2021 Украэрорух обеспечил около 10 тысяч рейсов, что на 56,7% меньше объемов соответствующего периода прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.

Внутренние рейсы в ноябре восстановились до 84,4% прошлогодних объемов - их состоялось около 2 тысяч. Ожидаемо, наиболее пострадали международные и транзитные рейсы.

Так, в ноябре осуществили 4563 международных рейса, что на 62% меньше, чем в прошлом году. Транзиты упали на 60% и составили 3438 полетов.

Перевозки украинских авиакомпаний упали на 53,4%. Несколько больше упали международные, чьи рейсов стало на 58,3% меньше.

Количество рейсов продолжает уменьшаться с лета. Пик наблюдался в августе - 16,7 тысяч рейсов, и постепенно количество уменьшилось до октябрьских 13 тысяч и 10 тысяч в ноябре.

Руководитель Украэроруха Андрей Ярмак говорит об оптимистическом видении на 2021 год в связи с появлением вакцин. "Возрождение отрасли будет зависеть от макроэкономических факторов с поправками на авиационные узкопрофильные особенности. При положительном стечении обстоятельств восстановления авиарынка может произойти гораздо раньше прогнозов", - комментирует он.

Напомним:

Ранее Евроконтроль разработал три сценария восстановления авиаотрасли.

В самом оптимистическом сценарии прогнозируется, что к 2024 году трафик вернется к уровням 2019 года. Это произойдет при условии, что вакцина от COVID-19 станет широко доступной для путешественников к лету 2021 года.

Согласно второму сценарию, наиболее вероятным, трафик 2024 составит всего 92% от показателя 2019 года. Так будет, если вакцина станет широко доступной для путешественников к лету 2022 года. Трафик вернется к уровню 2019 только до 2026 года.

В третьем сценарии по неэффективной вакцины трафик в 2024 году составит 75% от показателя 2019 и не достигнет показателей 2019 до 2029 года.

Экономическая правда