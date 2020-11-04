Авіаперевезення можуть відновитися до рівнів 2019 року не раніше 2029 року - прогноз

Європейська організація з безпеки повітряної навігації опублікувала прогноз розвитку повітряного руху в Європі в найближчі 5 років.

Про це повідомляється на сайті Євроконтролю.

Прогноз заснований на трьох основних сценаріях. У найбільш оптимістичному сценарії прогнозується, що до 2024 року трафік повернеться до рівнів 2019 року. Це станеться за умови, що вакцина від COVID-19 стане широко доступною для мандрівників до літа 2021 року.

Згідно з другим сценарієм, найбільш ймовірним, трафік 2024 року становитиме лише 92% від показника 2019 року. Так буде, якщо вакцина стане широко доступною для мандрівників до літа 2022 року. Трафік повернеться до рівня 2019 року тільки до 2026 року.

У третьому сценарії за неефективної вакцини трафік в 2024 році становитиме 75% від показника 2019 року і не досягне показників 2019 року до 2029 року.

"Навіть за позитивного сценарію ми не очікуємо відновлення до рівнів 2019 року до 2024 року. Є цілком реальна перспектива, що це відновлення може зайняти ще більше часу, можливо, аж до 2029 року. Це катастрофічна картина для авіації, галузі і ясно показує, чому для держав так важливо приймати послідовні і погоджені заходи для підтримки авіаційної галузі і щоб пасажири знову відчували себе в безпеці", - заявив генеральний директор Євроконтролю Імонн Бреннан.

Економічна правда