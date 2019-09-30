Президент МАУ: Коломойський не займається питаннями авіакомпанії

Новий президент МАУ Євген Дихне заявив, що Ігор Коломойський, якому належить 25% акцій авіакомпанії - абсолютно не займається питаннями МАУ.

Про це Дихне заявив в інтерв'ю LIGA.net.

"Коломойський абсолютно не займається питаннями МАУ. І коли в журналістських формулюваннях часто звучало "МАУ Коломойського" - це коробить всіх, хто має відношення до галузі", - сказав новий президент авіакомпанії.

За його словами, Коломойський - "портфельний акціонер" авіаперевізника.

Дихне також зауважив, що Коломойський лише профінансував розвиток компанії, а питаннями стратегії і підбором менеджменту займається Арон Майберг - голова Наглядової ради авіакомпанії, який нібито і покликав Дихне в авіакомпанію

"Після того, як Арон прийняв рішення про моє призначення, він мені сказав, що буде правильно і тактовно представити мене його партнеру. Якщо чесно я не зрозумів, навіщо була зустріч - Коломойський мені не поставив жодного питання.

Тільки запитав у Майберга: "Це він 5 років в аеропорту "Бориспіль"? Нормально, нехай йде працювати". Все", - зазначив Дихне, додавши, що не знає повного складу акціонерів МАУ.

Нагадаємо:

Авіакомпанію "Міжнародні Авіалінії України" з 18 вересня очолив Євген Дихне.

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