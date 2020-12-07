Все разделы
Укр / Рус

Первые выходные без локдауна: не все кафе и рестораны восстановились – исследование

Понедельник, 7 декабря 2020, 13:55
 

За неделю без карантина выходного дня не всем заведениям общественного питания удалось восстановиться - сейчас обороты ресторанов составляют лишь 93% от тех, которые были до введения карантина выходного дня.

Об этом сообщает плафторма для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на данные сервиса автоматизации ресторанов Poster.

До этомго из-за карантина выходного дня кафе и рестораны потеряли в среднем 11% от недельного оборота. Если же считать обороты исключительно за выходные, то кафе и рестораны теряли до 27%.

 
 

Читайте также: Убийство выходного дня. Как экономика и бизнес отреагируют на новый карантин

Напоминаем:

За первые сутки действия "карантина выходного дня" полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 000 субъектов хозяйствования.

В результате приостановлена работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

рестораны карантин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский призвал украинцев помочь ресторанам и кафе флэшмобом 24 ноября 2020, 15:45
За выходные кафе и рестораны потеряли 27% от оборотов 16 ноября 2020, 11:22
Из-за коронавируса активность ресторанного бизнеса во Франции рухнула на 95% — СМИ 15 ноября 2020, 13:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!