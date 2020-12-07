Все разделы
Укр / Рус

НБУ выдал 6 банкам почти 1 миллиард короткого рефинанса

Понедельник, 7 декабря 2020, 11:40
 

На аукционе 4 декабря Нацбанк предоставил 6 банкам 999,7 млн грн рефинансирования под 6% годовых сроком до 84 дней.

Об этом говорится в данных НБУ.

"04.12.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 6 банков на 997,7 млн грн по процентной ставке 6% годовых", - отчитался регулятор.

Напомним:

На аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней.

Нацбанк 13 ноября провел тендер рефинансирования на 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет), 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн, больше всего получил Укрэксимбанк - 10,8 млрд грн на 5 лет.

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" увеличил ограничение по сумме непогашенной задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования с 20 миллиардов гривень до 30 миллиардов.

Читайте также: "Печатный станок" запущен: как это может повлиять на курс гривни

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ банки рефинансирования

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ четвертую неделю подряд не проводит интервенций на межбанке 4 декабря 2020, 17:10
НБУ обязал банки публиковать на сайтах данные о вознаграждении топ-менеджменту 4 декабря 2020, 14:35
Банки продолжают избавляться от проблемных активов 3 декабря 2020, 14:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!