Госгеокадастр передал 2 миллиона гектаров земли "на места"

Госгеокадастр отчитался о передаче 2 миллионов га сельскохозяйственных земель в собственность территориальных общин на конец 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

Земли поступили в собственность 1251 территориальной общины. Отмечается, что больше всего земель получили общины в 4 областях:

Одесская - 171,29 тыс. Га;

Винницкая - 168, 69 тыс. Га;

Херсонская - 140,16 тыс. Га;

Кировоградская - 138,5 тыс. Га.

"Вместе с тем на сегодня еще не все территориальные общины получили от Госгеокадастра земли в коммунальную собственность, поскольку у части из них еще не проведена первая сессия по причине перевыборов голов, судебных дел и т.п.", - отмечают в ведомстве.

Эти земли планируется передать в 2021 году.

Напомним:

16 ноября Кабмин своим постановлением запустил механизм передачи государственных сельхозземель объединенным территориальным общинам. Это около 2 миллионов гектаров территорий.

15 октября Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель из государственной в коммунальную собственность.

Экономическая правда