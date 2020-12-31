Все разделы
Укр / Рус

Госгеокадастр передал 2 миллиона гектаров земли "на места"

Четверг, 31 декабря 2020, 15:38
 

Госгеокадастр отчитался о передаче 2 миллионов га сельскохозяйственных земель в собственность территориальных общин на конец 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

Земли поступили в собственность 1251 территориальной общины. Отмечается, что больше всего земель получили общины в 4 областях:

  • Одесская - 171,29 тыс. Га;
  • Винницкая - 168, 69 тыс. Га;
  • Херсонская - 140,16 тыс. Га;
  • Кировоградская - 138,5 тыс. Га.

"Вместе с тем на сегодня еще не все территориальные общины получили от Госгеокадастра земли в коммунальную собственность, поскольку у части из них еще не проведена первая сессия по причине перевыборов голов, судебных дел и т.п.", - отмечают в ведомстве.

Эти земли планируется передать в 2021 году.

Напомним:

16 ноября Кабмин своим постановлением запустил механизм передачи государственных сельхозземель объединенным территориальным общинам. Это около 2 миллионов гектаров территорий.

15 октября Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель из государственной в коммунальную собственность.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

земля Госгеокадастр

powered by lun.ua
Материалы по теме
Опровергнуто: 6 млн га посевов зерновых не отражены в официальной статистике - анализ 24 декабря 2020, 12:30
От победы к поражению или Земельные итоги 2020 23 декабря 2020, 08:18
Земельная реформа на полпути: время играет против нас 17 декабря 2020, 14:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!