Госгеокадастр передал 2 миллиона гектаров земли "на места"
Госгеокадастр отчитался о передаче 2 миллионов га сельскохозяйственных земель в собственность территориальных общин на конец 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.
Земли поступили в собственность 1251 территориальной общины. Отмечается, что больше всего земель получили общины в 4 областях:
- Одесская - 171,29 тыс. Га;
- Винницкая - 168, 69 тыс. Га;
- Херсонская - 140,16 тыс. Га;
- Кировоградская - 138,5 тыс. Га.
"Вместе с тем на сегодня еще не все территориальные общины получили от Госгеокадастра земли в коммунальную собственность, поскольку у части из них еще не проведена первая сессия по причине перевыборов голов, судебных дел и т.п.", - отмечают в ведомстве.
Эти земли планируется передать в 2021 году.
Напомним:
16 ноября Кабмин своим постановлением запустил механизм передачи государственных сельхозземель объединенным территориальным общинам. Это около 2 миллионов гектаров территорий.
15 октября Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель из государственной в коммунальную собственность.
Экономическая правда
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