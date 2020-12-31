Bitcoin за день вырос на 700 долларов и продолжает идти вверх

В последний день 2020 года Bitcoin за сутки вырос на 4,86% и установился на уровне 29149 долларов - инвесторы надеются на 30 тысяч до Нового года.

Об этом говорится в данных по состоянию на 12:20 криптовалютой бирже Coindesk.

Растет не только Bitcoin - Ethereum пока стоит 748,7 доллара с дневным приростом в 2,5%.

Инвесторы в криптовалюту надеются, что отметку в 30 000 долларов Bitcoin преодолеет еще до Нового года.

Ночью криптовалюта зафиксировала новый рекорд - 29280 долларов.

Напомним:

Криптовалюта Bitcoin в Среда 30 декабря утром обновила исторический максимум, подорожав до 28,445 долларов.

Экономическая правда