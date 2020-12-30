Зеленский создал орган для решения проблем в сфере градостроительства

Глава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Елена Шуляк

Президент Владимир Зеленский утвердил состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Соответствующий указ глава государства подписал 29 декабря.

Главой совета назначена народный депутат Елена Шуляк. Секретарем совета назначен руководитель Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Владимир Кладиев.

В состав совета также вошли министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, первый заместитель главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, заместитель директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, заместитель министра юстиции по вопросам госрегистрации Ольга Онищук, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко, советник Вадим Потаев, а также общественный деятель Карл Стурен.

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Правительство планирует решить вопрос незаконных застроек, наработав "дорожную карту" с народными депутатами, профильными министерствами, Киевской городской государственной администрацией, обладминистрациями в регионах, правоохранительными органами и пострадавшими инвесторами.

Экономическая правда