Аваков рассказал, как будет решаться проблема со "строительными пирамидами"

Правительство планирует решить вопрос незаконных застроек, наработав "дорожную карту" с народными депутатами, профильными министерствами, Киевской городской государственной администрацией, обладминистрациями в регионах, правоохранительными органами и пострадавшими инвесторами.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на совместном совещании пострадавших инвесторов объектов незавершенного жилищного строительства, МВД, Министерства юстиции и Нацполиции, передает пресс-служба МВД.

В МВД напомнили, что для решения этих проблем при правительстве ранее создали Межведомственную рабочую группу, в состав которой входят народные депутаты от всех депутатских фракций и групп в ВР, представители Министерств развития громад и территорий, юстиции, внутренних дел, НПУ, Нацбанка, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и КГГА.

Также министр отметил, что есть положительные наработки с начала работы урегулирования проблем вкладчиков банка "Аркада", поэтому надежды помочь совместными усилиями инвесторам получить свое законное жилье являются "вполне оптимистичными и реальными".

Заместитель главы МВД Антон Геращенко уточнил, что одной из первоочередных задач является создание новой законодательной базы, которая сделает невозможным мошенничество с застройками, решит проблему обеспечения защиты инвесторам вложенных в строительство средств и установит действенный механизм достройки незавершенных объектов.

Отмечается, что насущной является также необходимость формирования "дорожной карты" для проблемных объектов, которые уже существуют в нашей стране.

В то же время, заместитель министра юстиции Андрей Гайченко отметил, что основной задачей для министерства остается установление постоянного контроля и мониторинга госреестра вещных прав на недвижимое имущество с целью недопущения регистрационных действий соответствующих субъектов относительно отдельных объектов недвижимости в жилых недостроях.

По итогам совещания было решено разработать "дорожную карту" для решения проблем достройки по каждому объекту незавершенного жилищного строительства, инициировать проведение встречи с руководством КГГА, Министерства развития громад и территорий и Министерства юстиции.

Напоминаем:

Новые застройщики уже в ближайшее время могут взять на себя обязательства по достройке жилых комплексов банка "Аркада" и застройщика Анатолия Войцеховского.

Экономическая правда