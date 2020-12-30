Повышение тарифа на электроэнергию ускорит инфляцию – эксперты

Отмена Кабинетом министров действующего льготного тарифа на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц в размере 0,9 грн/кВт-ч и установление единого тарифа на э/э в размере 1,68 грн/кВт-ч увеличит общую инфляцию в 2021 году на 0,39 процентных пункта.

Об этом сообщила Экспертная платформа Национального банка.

"Доля электроэнергии в весовой структуре для расчета индекса потребительских цен (на основе структуры индивидуального потребления) составляет 0,983%, если принять общую потребительскую корзину за 100%. Следовательно, такое повышение тарифа на э/э увеличивает общую инфляцию в 2021 году на 0,39 процентного пункта", – говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, вес электроэнергии в структуре потребительской корзины несколько отличается в зависимости от региона, в частности в Киеве этот показатель составляет 0,78%, а восточном регионе – 0,731%, в причерноморском и полесском - 1,183% и 1,16% соответственно.

Таким образом, влияние на региональную инфляцию будет отличаться, если предположить, что средний показатель потребления э/э домохозяйствами одинаковый по всей стране, но не будет превышать 0,5 п.п.

Нагадаємо:

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Экономическая правда