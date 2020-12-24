Все запланированные встречи миссии МВФ прошли хорошо – Рашкован

Все запланированные встречи миссии МВФ за 3 дня были проведены и прошли хорошо, из-за дистанционного характера работы миссии и новогодних праздников она может длиться несколько дольше обычных 2 календарных недель.

Об этом написал в Facebook заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

"Не стоит ожидать никаких объявлений об окончании миссии сейчас или связывать отсутствие коммуникации с какими-то проблемами. Ход переговоров является конфиденциальной информацией, поэтому я никогда публично его коммуницирую и не отвечаю, как проходит миссия.

Могу только сказать, что все запланированные встречи, как на высшем уровне, так и на экспертном уровне, за 3 дня были проведены и прошли хорошо", - отметил Рашкован.

Он напомнил, что миссия началась в понедельник, 21 декабря, проработала 3 дня до 23 декабря и продлится уже после окончания новогодних праздников.

По его словам, в среднем миссия идет полных 10-12 рабочих дней.

Но из-за дистанционного характера миссии и разницы во времени между Киевом и Вашингтоном (которая позволяет работать 4-5 часов вместо обычных 8-10) он не исключил, что эта миссия может быть немного дольше.

"... Надеюсь, что вскоре (через несколько месяцев) мы сможем организовать разговор главы МВФ с руководством страны для того, что выразить слова обоюдной благодарности и уважения после получения очередного транша. Чтобы это произошло - просто каждый должен делать свою работу. И все", - добавил Рашкован.

Напомним:

В понедельник, 21 декабря, Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by - через COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.

Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда с первого пересмотра программы stand-by начнется к новогодним праздникам - 21-23 декабря.

Миссию проведут в онлайн формате в связи с ситуацией COVID-19. После завершения новогодних праздников миссия возобновится в январе 2021 года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

Экономическая правда