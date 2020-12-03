Акции Spotify выросли на 16% с начала месяца

Из-за трансляции известного подкаст-шоу исключительно на платформе Spotify и запуска функции Spotify Wrapped акции компании за два дня выросли на 16%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Музыкальная платформа Spotify в декабре получила исключительное право на трансляцию подкастов комика и актера Джо Рогана. Подкаст "Опыт Джо Рогана" - самый популярный на платформе Spotify, хотя его запустили только в сентябре.

Параллельно состоялся запуск функции Spotify Wrapped, где люди могут пересмотреть собственную историю прослушиваний за год и узнать, что именно они слушали больше, после чего легко распространить эту информацию в соцсетях.

Оба события привлекли к компании немало внимания с начала месяца.

В комментарии Bloomberg аналитик Кевин Рипли рассказал, что в рейтингах мобильных приложений Spotify всегда показывает рост в конце года именно из-за кампании годового музыкального обзора. Так, в понедельник Spotify находился еще на 27 месте рейтинга по загрузкам, в среду - уже на 9.

Также аналитик Bloomberg Intelligence рассказал, что оптимизм относительно вакцин от COVID-19 тоже влияет на Spotify, ведь указывает на возвращение мобильности людей и больших объемов прослушивания.

Напомним:

Музыкальный стриминговий сервис Spotify начал работать на территории Украины 15 июля.

Экономическая правда