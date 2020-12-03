Акции Spotify выросли на 16% с начала месяца
Из-за трансляции известного подкаст-шоу исключительно на платформе Spotify и запуска функции Spotify Wrapped акции компании за два дня выросли на 16%.
Об этом сообщает Bloomberg.
Музыкальная платформа Spotify в декабре получила исключительное право на трансляцию подкастов комика и актера Джо Рогана. Подкаст "Опыт Джо Рогана" - самый популярный на платформе Spotify, хотя его запустили только в сентябре.
Параллельно состоялся запуск функции Spotify Wrapped, где люди могут пересмотреть собственную историю прослушиваний за год и узнать, что именно они слушали больше, после чего легко распространить эту информацию в соцсетях.
Оба события привлекли к компании немало внимания с начала месяца.
В комментарии Bloomberg аналитик Кевин Рипли рассказал, что в рейтингах мобильных приложений Spotify всегда показывает рост в конце года именно из-за кампании годового музыкального обзора. Так, в понедельник Spotify находился еще на 27 месте рейтинга по загрузкам, в среду - уже на 9.
Также аналитик Bloomberg Intelligence рассказал, что оптимизм относительно вакцин от COVID-19 тоже влияет на Spotify, ведь указывает на возвращение мобильности людей и больших объемов прослушивания.
Напомним:
Музыкальный стриминговий сервис Spotify начал работать на территории Украины 15 июля.
Экономическая правда
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