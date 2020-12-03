Мининфраструктуры хочет до конца года дать старт отбора гендиректора "Борисполя"

До конца 2020 года Мининфраструктуры хочет дать старт отбора нового гендиректора Международного аэропорта "Борисполь".

Об этом заявил глава министерства Владислав Криклий во время EBA Infrastructure Day, передает "Интерфакс-Украина".

Криклий отметил, что сначала необходимо доукомплектовать наблюдательный совет аэропорта.

"Сначала мы должны назначить наблюдательный совет, прежде чем начать конкурс и делать назначения. Сейчас у нас там нет представителей государства, у нас там фактически один член наблюдательного совета.

Поэтому нам надо доукомплектовать наблюдательный совет и сразу после этого начинать процесс отбора руководителя аэропорта "Борисполь". Мне хотелось бы, чтобы в этом году дали старт", - рассказал министр.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 18 ноября назначил бывшего руководителя "Борисполя" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Рябикин занимал должность генерального директора аэропорта "Борисполь" с марта 2017 года. До этого работал заместителем министра транспорта и связи, заместителем председателя КГГА, а также народным депутатом трех созывов.

И.о. генерального директора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" назначили Олега Струка, который занимал должность заместителя гендиректора по инженерно-технического обеспечения и развития персонала.