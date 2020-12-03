Шмыгаль: До конца года Украина может разместить облигации на 1 миллиард долларов

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца 2020 года может выйти на рынок внешних заимствований, объемы заимствований могут составить около 1 млрд долларов.

Об этом он сказал в интервью Корреспондент.net.

"План Б есть всегда. Мы рассчитываем на обнародование даты приезда миссии фонда уже в этом году.

Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) - это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем - около 1 млрд долларов", - ответил Шмыгаль на вопрос, есть ли план Б, если пауза с предоставлением транша МВФ затянется.

Премьер добавил, что до конца года запланированы еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ.

"Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ", - пояснил глава правительства.

"Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% - выполняются с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 будет выполнен", - заверил он.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассчитывают на обнародование даты приезда миссии МВФ уже в этом году.

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

Глава комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Даниил Гетманцев предположил, что парламент может не успеть принять проект закона о государственном бюджете на 2021 год не только в определенный законодательством срок до 1 декабря, но и вообще, до конца текущего года.