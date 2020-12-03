В Кабмине рассчитывают, что дата приезда миссии МВФ будет известна в этом году

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассчитывают на обнародование даты приезда миссии МВФ уже в этом году.

Об этом он сказал в интервью Корреспондент.net.

"Мы рассчитываем на обнародование даты приезда миссии фонда уже в этом году.

Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% - выполняются с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 будет выполнен", - рассказал глава правительства.

"Налоговая служба уже выполнила годовой план по поступлению, таможня пока отстает по плановым поступлениям. Для этого есть веские причины. Нам не с первого раза удалось сменить менеджмент Таможни, чтобы убрать злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе", - добавил он.

Напомним:

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

Глава комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Даниил Гетманцев предположил, что парламент может не успеть принять проект закона о государственном бюджете на 2021 год не только в определенный законодательством срок до 1 декабря, но и вообще, до конца текущего года.