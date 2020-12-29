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Венедиктова затягивает подписание подозрений по делу Приватбанка – источники

Вторник, 29 декабря 2020, 13:30
 

Национальное антикоррупционное бюро передало подозрения по делу Приватбанка на согласование лично Генеральному прокурору. Уже две недели от Ирины Венедиктовой нет ответа. 

Об этом сообщили источники ЭП в НАБУ.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах в отношении группы "Приват".

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выведении многомиллиардных средств из Приватбанка до его национализации.

Речь идет о расследовании того, как руководство банка по сговору с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым нанесли государству ущерб на 116,8 млрд грн.

4 марта Артем Сытник заявил, что дела Приватбанка находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает на недалекое будущее принятие решений.

1 мая Сытник заявил, что бюро движется к объявлению подозрений в деле Приватбанка.

В декабре Сытник заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский через подконтрольных ему нардепов пытается повлиять на расследование дела Приватбанка.

Экономическая правда

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Приватбанк Генпрокуратура НАБУ авиация

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