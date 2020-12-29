Венедиктова затягивает подписание подозрений по делу Приватбанка – источники
Национальное антикоррупционное бюро передало подозрения по делу Приватбанка на согласование лично Генеральному прокурору. Уже две недели от Ирины Венедиктовой нет ответа.
Об этом сообщили источники ЭП в НАБУ.
Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах в отношении группы "Приват".
В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выведении многомиллиардных средств из Приватбанка до его национализации.
Речь идет о расследовании того, как руководство банка по сговору с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым нанесли государству ущерб на 116,8 млрд грн.
4 марта Артем Сытник заявил, что дела Приватбанка находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает на недалекое будущее принятие решений.
1 мая Сытник заявил, что бюро движется к объявлению подозрений в деле Приватбанка.
В декабре Сытник заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский через подконтрольных ему нардепов пытается повлиять на расследование дела Приватбанка.
Экономическая правда
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