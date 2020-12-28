В НБУ планируют разделить банки по видам лицензий в зависимости от бизнес-модели

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В НБУ считают, что должно быть разделение банков по видам лицензий в зависимости от бизнес-модели, по словам главы НБУ, нецелесообразно иметь лицензию на весь перечень операций и поддерживать инфраструктуру, если какой-то банк работает только на рынке потребительского кредитования.

Об этом в интервью ЭП заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Мы имеем ситуацию, когда очистка банковской системы почти произошла, остались минорные риски. Мы начали обсуждать ситуацию, когда надо переходить к следующему шагу в реформировании банковской системы. С нашей точки зрения, это должно быть распределение банков по видам лицензий в зависимости от бизнес-модели.

Сейчас существует одна универсальная банковская лицензия. Любой банк, независимо от его размеров или бизнес-модели, работает по универсальной лицензии. Согласитесь: нецелесообразно иметь лицензию на весь перечень операций и поддерживать инфраструктуру, если какой-то банк работает только на рынке потребительского кредитования и у него нет корпоративных клиентов", - рассказал Шевченко.

"Такие банки у нас есть и им избыток инфраструктуры не нужен. Поэтому мы планируем начать процесс, который я вижу следующим шагом реформы банковского надзора - диверсификация банковских лицензий в соответствии с бизнес-моделей банков.

Это вопрос, который не будет реализован завтра, но это приоритет. Мы будем этот вопрос обсуждать с нашими международными партнерами. В мире очень много таких примеров, начиная от Соединенных Штатов, Германии, где работают кооперативные, земельные банки. То есть очень много различных банков с различными видами лицензий", - добавил он.

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Экономическая правда