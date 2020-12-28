Защита прав кредиторов: Шевченко объяснил, почему надо создавать отдельный судебный орган

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НБУ и МВФ начали дискуссию, какую инфраструктуру Украина должна применять для того, чтобы защитить права кредиторов, сейчас в обсуждении две идеи: либо создавать отдельную судебную институт для защиты прав кредитора, либо создавать отдельную судебную палату.

Об этом в интервью ЭП рассказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Мы должны сделать так, чтобы система не получала новые плохие кредиты. И тут уже вопрос к инфраструктуре, которая находится за пределами Национального банка. Это судебная система, правоохранительные органы. Это вопрос защиты прав кредиторов.

У нас кредитный портфель банковской системы - около триллиона гривен. Условно говоря, 40 млрд долларов. Мне кажется, что такая сумма стоит того, чтобы ее защищать. Что мы можем сделать? Сегодня в обсуждении есть две идеи. Это либо создавать отдельную судебную институт для защиты прав кредитора, либо создавать отдельную судебную палату", - отметил Шевченко.

По его словам, это законотворческая работа.

"Национальный банк этого создать не может. Это отдельный путь. Для этого нужна политическая воля", - сказал глава НБУ.

"Банки закладывают в стоимость кредитов риски потенциальных расходов на взыскание залога. Как только мы регулирует этот вопрос, то и стоимость кредитов снизится. Кредитор будет уверен, что он сможет взыскать залог, а не получит иски или блокирование этого процесса в судах", - добавил он.

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Экономическая правда