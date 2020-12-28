Глава Нацбанка назвал основные риски закона о госбюджете-2021

Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал об основных рисках закона госбюджете на 2021 год, среди них - потенциальные последствия заложенных заимствований в полтриллиона и вопросы о финансовой независимости регулятора.

Об этом глава Нацбанка Кирилл Шевченко рассказал в интервью Экономической правде.

В законе о госбюджете-2021 глава НБУ видит два основных риска.

Так, определены Минфином и НБУ доходы регулятора разошлись более чем 10 млрд гривень.

"Согласно прогнозу Национального банка, эта сумма будет (по итогам 2020 года, - ЭП) на уровне 21,6 млрд гривень. В законе стоит 33. Наш прогноз максимально приближен к реальности. Он еще может быть откорректирован за счет последних дней. Кроме того, его еще предстоит подтвердить заключением независимого аудитора и после этого перечислить в государственный бюджет.

В любом случае эта сумма не будет в полтора раза больше. Для нас это еще и вопрос нашей финансовой независимости".

Также глава НБУ отметил потенциальный риск "эффекта фискального вытеснения":

"Объемы заимствований, которые заложены в закон, только на внутреннем рынке - 497 млрд гривень. Это почти полтриллиона. Общая ликвидность банковской системы, в зависимости от дня, составляет 160-170 миллиардов.

Чтобы позаимствовать такую огромную сумму, надо надеяться на то, что все долги, которые государство должно вернуть в 2021 году на внутреннем рынке, будут переведены в новые - так называемый "ролловер".

В НБУ предположение, что все долги снова вложат в ОВГЗ называют оптимистичным, ведь для заимствования в полтриллиона Минфин будет конкурировать за средства банков с бизнесом. Для этого ставки по ОВГЗ будут расти. Шевченко отмечает, что для банков инвестиции в гособлигации являются более выгодными - они не требует значительных затрат ресурсов и рисков, которых требует кредитования малого и среднего бизнеса.

"Если доходность ОВГЗ на определенном уровне, то для того, чтобы финансировать другие сегменты, в зависимости от их рискованности, банки будут давать премию за риск. И минимальным уровнем является именно ставка по ОВГЗ.

Мы видим риск того, что запас снижения процентных ставок будет исчерпан. Если такой эффект сработает, банки не смогут дальше снижать процентные ставки", - объясняет глава Нацбанка.

Он отметил, что продолжается восстановление кредитования бизнеса - за 11 месяцев 2020 рост составил около 5%, а объем кредитного портфеля физлиц приблизился к уровню начала года.

Однако это восстановление зависит от указанных главой НБУ рисков.

"Если они реализуются, то наша задача по восстановлению или по перезапуску кредитования может быть затруднена именно этим эффектом вытеснения", - заключает Шевченко.

Читайте больше об МВФ, ипотечном рынке, возможной политике укрепления гривны и "болезненных" кадровых вопросах в интервью Экономической правды: Председатель НБУ Кирилл Шевченко: Предлагаем отменить налог на доходы с депозитов

Экономическая правда