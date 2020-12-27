Госэкоинспекция выписала штраф на более чем 600 миллионов за самовольную добычу песка

Госэкоинспекция выписала штраф хозяйству в Харьковской области на 612, 2 миллионов за самовольную добычу песка.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ГЭИ Андрей Мальованый.

"Самовольная добыча песка, которую осуществляло фермерское хозяйство " Черкашин" в Харьковской области. Госэкоинспекция рассчитала 612,2 миллиона гривен убытков, которые хозяйство обязано возместить государству в добровольном или судебном порядке", - говорится в сообщении.

Сейчас материалы этого дела направлены в следственное управление ГУ Национальной полиции Харьковской области для выяснения всех обстоятельств.

Напоминаем:

Госэкоинспекция в 2021 году планирует провести 11 530 проверок.