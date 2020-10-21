Госорганы проведут более 120 тысяч проверок предприятий в 2021 году

На протяжении 2021 года органы государственного надзора планируют провести свыше 120 тысяч проверок украинских предприятий.

Соответствующий проект плана государственных проверок для бизнеса на следующий год обнародовал Инспекционный портал.

"15 октября органы государственного надзора (контроля) завершили формирование проектов годовых планов проверок украинских предприятий. Проекты планов содержат полную информацию относительно более чем 120 тыс. проверок от 21 центрального органа исполнительной власти, 4 облгосадминистраций и 13 исполнительных комитетов органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Рекордсменом по количеству мероприятий на 2021 год является ГСЧС - 50591 проверка. При этом в нынешнем году в основной план проверок включены школы, садики и другие учреждения, подчиненные местным органам исполнительной власти, планы относительно которых ранее не публиковались.

Значительная часть проверок будет проведена Госпродпотребслужбой - 21729. Количество проверок за год существенно не изменилось.

Гоструда в следующем году проведет 21150 проверок. В этом году в проект годового плана были включены предприятия в сфере соблюдения законодательства о труде.

Госэкоинспекция планирует провести 11530 проверок. Их количество за год существенно не изменилось.

Госгеокадастр включил в проект плана 6083 проверки. Количество проверок за год существенно не изменилось.

Экономическая правда