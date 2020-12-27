Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против COVID-19 — Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против COVID-19.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Правительство и Офис Президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX", - написал он.
По его словам, дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам.
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