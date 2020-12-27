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Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против COVID-19 — Шмыгаль

Воскресенье, 27 декабря 2020, 14:08
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против COVID-19.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Правительство и Офис Президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX", - написал он.

По его словам, дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам. 

Напоминаем:

Украина подала заявку на вакцину от коронавируса COVAX: в приоритете – пол страны

В ЦОС заявили, что Украина скорее всего получит вакцину AstraZeneсa.

Читайте также: Первые вакцины от COVID-19: на что могут рассчитывать украинцы и когда

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вакцина Шмыгаль

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