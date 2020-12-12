Сенат США утвердил оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2"

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северного потока-2"

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Проект поддержали подавляющим большинством - 84 против 13.

Во вторник 8 декабря проект поддержала Палата представителей США. После сегодняшнего решения, бюджет получил одобрение всего Конгресса.

В нем предусмотрены и новые санкции против Турции за приобретение ею российских систем С-400.

Также проект предусматривает приостановление вывода войск из Германии, запланированное президентом Дональдом Трампом.

Важно, что во время голосования в Палате представителей документ поддержали 335 конгрессменов - этого количества хватает, чтобы преодолеть потенциальное вето президента Трампа, который ранее угрожал заблокировать проект. Большинство в Сенате, 84 против 13, также достаточное для преодоления вето.

Трамп угрожал заблокировать проект из-за нормы, освобождающей онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей, а также - из-за того, что он предусматривает переименование баз, названных в честь генералов Конфедерации.

Пока неясно, попытается президент реализовать свою угрозу, или все же подпишет принятый оборонный бюджет. Если Дональд Трамп наложит вето, обе палаты должны будут еще раз поддержать его двумя тремями состава для преодоления вето.

США пытаются заблокировать завершение строительства "Северного потока-2" из-за давних опасений, что дополнительные потоки российского газа увеличат политическое влияние Кремля на страны Европейского Союза.

Первые санкции по "Северному потоку-2" были введены в конце прошлого года, незадолго до планового окончания работ. Из-за этого проект покинула швейцарская компания Allseas, предоставлявшая судно-трубоукладчик.

Читайте также: Две ловушки для Nord Stream 2: что означают новые санкции США против российского проекта.