Гривня снова укрепилась к доллару
Четверг, 24 декабря 2020, 19:54
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 28 декабря на уровне 28,35 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,56 грн (на 24 декабря - 34,62 гривни).
Напоминаем:
24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,44 гривни.
24 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,40 гривни.
Экономическая правда
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