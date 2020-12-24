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Гривня снова укрепилась к доллару

Четверг, 24 декабря 2020, 19:54
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 28 декабря на уровне 28,35 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,56 грн (на 24 декабря - 34,62 гривни).

Напоминаем:

24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,44 гривни.

24 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,40 гривни.

Экономическая правда

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