Гривня снова укрепилась к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 28 декабря на уровне 28,35 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,56 грн (на 24 декабря - 34,62 гривни).

Напоминаем:

24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,44 гривни.

24 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,40 гривни.

Экономическая правда