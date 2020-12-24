Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару

24 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,40 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,37 - 28,40 гривни;

Евро - 34,58 - 34,61 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,18 - 28,44 гривни. Евро покупают по 34,17 гривни, продают по 34,64 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,22 - 28,29 гривни, евро - 34,24 - 34,26 гривни.

Напомним:

24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,44 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 24 декабря на уровне 28,46 гривни.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,62 грн (на 23 декабря - 34,57 гривни).

Экономическая правда