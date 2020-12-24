Очередной завод "Укрспирт" продали на аукционе за 55 миллионов
Великолюбинское место осуществления деятельности продали на аукционе за 55 миллионов гривень, что почти вдвое больше начальной стоимости лота.
Об этом сообщается на сайте Фонда госимущества, аукцион Prozorro.
В конкурсе участвовала только одна заявка от ООО "ОПТ МАНИЯ", поднявшего стоимость лота со стартовой цены в 1,83 раза. Так, Великолюбинское МДП мало начальную стоимость почти 30 млн грн, а "с молотка" оно ушло за 55 млн грн.
Напомним:
Фонд госимущества на приватизационном аукционе 23 декабря продал Кобиловолоцький МПД по 81,75 млн грн - в общем преодолена отметка в миллиард гривень от приватизации спиртовых активов.
Фонд госимущества на приватизационном аукционе 3 декабря продал за 61 млн 100 грн 12-й объект ГП "Укрспирт" - Должокский МПД (Хмельницкая область).
Фонд госимущества на приватизационном аукционе 4 декабря продал 13-й объект "Укрспирт" - Мартыновское место осуществления деятельности и хранения спирта (Винницкая область) по 84 млн 777 грн.
Фонд гарантирования 17 декабря на приватизационном аукционе продал 14-й объект ГП "Укрспирт" - Воютичский МПД - по 48 млн 100 грн.
Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Вешняковская МПД по 234 млн гр-это рекорд в приватизации спиртовых активов.
Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе 16-й объект "Укрспирт" - Вешняковская МПД и хранения спирта (ликеро-водочное производство) - по 23100000 грн.
Читайте также: "Укрспирт", до свидания? Как заработать два миллиарда на продаже спиртзаводов
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua