В 2021 году госзаказ для "Укроборонпрома" увеличат – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что с новым главой "Укроборонпрома" Юрием Гусевым решен вопрос увеличить государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий концерна.

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Запорожскую область, посещая казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра", которое входит в состав "Укроборонпрома", передает Офис президента.

"Искра" станет базовым предприятием холдинга "Радарные системы", который объединит 15 государственных компаний отрасли после успешного реформирования ГК "Укроборонпром". "Радарные системы" должны заммкнуть весь цикл производства систем радиолокации - от разработки до модернизации и утилизации.

Это прекрасный завод. Он один из немногих на сегодня, у которого нет никаких долгов, прибыльный завод. Решено сегодня вопрос с нашим новым главой "Укроборонпрома" Юрием Гусевым увеличить государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома", - рассказал Зеленский.

По его словам, потенциал для увеличения государственного оборонного заказа большой.

В то же время гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев попросил президента определить как неотложный законопроект № 3822 "Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности".

"Он поддержан правительством и уже зарегистрирован в парламенте и дает возможность реализовать большую реформу оборонно-промышленного комплекса Украины", - сказал Гусев.

Напомним:

Принятие законпроекта №3822 об особенностях реформирования предприятий ОПК госформы собственности ожидается до 30 апреля 2021, после чего до конца июня 2021 состоится ликвидация ГК "Укроборонпром".

В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование, вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" 21 декабря подписал приказ о начале преобразования концерна на холдинги, которые будут работать по принципам корпоративного управления.

Экономическая правда