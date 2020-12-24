Кадровые изменения: Кабмин уволил заместителя министра финансов
Кабинет министров своим распоряжением уволил Василия Шкуракова с должности заместителя министра финансов.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 23 декабря.
"Освободить Шкуракова Василия Александровича от должности заместителя Министра финансов Украины по собственному желанию", - говорится в распоряжении.
Шкураков был назначен заместителем министра финансов в конце 2018 года, до этого он возглавлял департамент долговой политики в министерстве. В должности заместителя министра отвечал за местные заимствования, гарантии и фискальные риски.
Напомним:
В марте Кабмин назначил первым заместителем министра финансов Василия Шкуракова, однако в апреле должность первого заместителя получил Денис Улютин. Шкуракова снова назначили заместителем министра 2 апреля.
Экономическая правда
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