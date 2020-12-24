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Кадровые изменения: Кабмин уволил заместителя министра финансов

Четверг, 24 декабря 2020, 12:40
 

Кабинет министров своим распоряжением уволил Василия Шкуракова с должности заместителя министра финансов.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 23 декабря.

"Освободить Шкуракова Василия Александровича от должности заместителя Министра финансов Украины по собственному желанию", - говорится в распоряжении.

Шкураков был назначен заместителем министра финансов в конце 2018 года, до этого он возглавлял департамент долговой политики в министерстве. В должности заместителя министра отвечал за местные заимствования, гарантии и фискальные риски.

Напомним:

В марте Кабмин назначил первым заместителем министра финансов Василия Шкуракова, однако в апреле должность первого заместителя получил Денис Улютин. Шкуракова снова назначили заместителем министра 2 апреля.

Экономическая правда

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Минфин Кабмин

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