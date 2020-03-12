Кабмін призначив двох заступників новому міністру фінансів

Василь Шкураков

Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра фінансів Василя Шкуракова, а Юрія Гелетея - заступником міністра з банківського та міжнародного блоку.

Про це журналістам повідомив голова Мінфіну Ігор Уманський, передає "Інтерфакс-Україна".



Зазначається, що міністр також запропонував кандидатуру Світлани Воробей як заступника міністра, відповідального за податкову сферу.



"Прем'єр провів співбесіду, наразі вона проходить спецперевірку", - додав Уманський.

Шкураков був призначений заступником міністра фінансів наприкінці 2018 року, до цього він очолював департамент боргової політики в міністерстві. На посаді заступника міністра відповідав за місцеві запозичення, гарантії та фіскальні ризики.



Юрія Гелетія у грудні 2018 року призначили заступником міністра з питань європейської інтеграції.

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Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла рішення про призначення Ігоря Уманського на посаду міністра фінансів 4 березня.

Ігор Уманський двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів – у 2008-2010 роках в команді Віктора Пинзеника, після звільнення якого виконував обов`язки міністра, і в 2014-2015 роках у команді міністра Наталії Яресько.

Донедавна Уманський був радником голови правління державного "Укргазбанку".

Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля 4 березня.

Виступаючи перед нардепами Шмигаль заявив, що буде виконувати ті завдання, які президент Володимир Зеленський ставив перед попереднім Кабміном.

Також Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду.

До цього нардепи вислухали виступ прем’єр-міністра Олексія Гончарука і проголосували за відставку очільника уряду.