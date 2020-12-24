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Владельцу банка "Аркада" Палыводе сообщили о подозрении

Четверг, 24 декабря 2020, 11:45
 
Константин Палывода

Президенту признанного неплатежеспособным банка "Аркада" Константину Палыводе и его сообщникам сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Сообщено о подозрении 3 лицам в содействии присвоению президентом АО АКБ "Аркада" денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что АО АКБ "Аркада" и "подконтрольной" коммерческой структурой заключен договор на 50 млн гривен, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее оборудование", - говорится в сообщении.

"Таким образом президент АО АКБ "Аркада , вступив в сговор с владельцем и руководителями коммерческих предприятий, завладел указанными средствами банка, перечислив их на счета подконтрольных предприятий с последующим выводом через приобретение "мусорных" ценных бумаг", - добавили в ведомстве.

Вследствие невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, банку "Аркада" как управляющему фонда строительства жилых комплексов нанесен ущерб на 50 млн грн.

В прокуратуре отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним:

На основании решения правления Национального банка Украины от 25.08.2020 "Об отнесении АО АКБ" АРКАДА" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.

3 сентября Палыводе сообщили о подозрении в присвоении 50 млн гривен.

В пятницу, 4 сентября 2020 года, суд применил к президенту АО АКБ "Аркада" Константину Паливоду меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 млн гривен.

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Экономическая правда

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Аркада прокуратура суд

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