Владельцу банка "Аркада" Палыводе сообщили о подозрении

Константин Палывода

Президенту признанного неплатежеспособным банка "Аркада" Константину Палыводе и его сообщникам сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Сообщено о подозрении 3 лицам в содействии присвоению президентом АО АКБ "Аркада" денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что АО АКБ "Аркада" и "подконтрольной" коммерческой структурой заключен договор на 50 млн гривен, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее оборудование", - говорится в сообщении.

"Таким образом президент АО АКБ "Аркада , вступив в сговор с владельцем и руководителями коммерческих предприятий, завладел указанными средствами банка, перечислив их на счета подконтрольных предприятий с последующим выводом через приобретение "мусорных" ценных бумаг", - добавили в ведомстве.

Вследствие невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, банку "Аркада" как управляющему фонда строительства жилых комплексов нанесен ущерб на 50 млн грн.

В прокуратуре отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним: На основании решения правления Национального банка Украины от 25.08.2020 "Об отнесении АО АКБ" АРКАДА" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация. 3 сентября Палыводе сообщили о подозрении в присвоении 50 млн гривен. В пятницу, 4 сентября 2020 года, суд применил к президенту АО АКБ "Аркада" Константину Паливоду меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 млн гривен. Читайте также: Дострой или умри. Как конфликт "Аркады" и НБУ может привести к новому "Укрбуду"

Экономическая правда