Витренко обсудил с руководителем Миссии МВФ финансовую стабилизацию энергосектора

И.о. министра энергетики Юрий Витренко обсудил с руководителем Миссии МВФ Иванной Владковой-Голлар реформы в энергосекторе Украины, финансовую стабильность энергорынков и дальнейшее развитие отраслей энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Facebook.

Отмечается, что в онлайн-встрече также приняли участие представители МВФ, Минэнерго, Минфина.

В Минэнерго заявили, что реформирование украинской энергетики по европейским правилам, интеграция украинских и европейских энергетических рынков обеспечит положительный фискальный эффект, что будет способствовать экономическому росту.

"Вместе с тем, оживление отечественной экономики является позитивным сигналом для внешних кредиторов, в том числе и МВФ", - добавили в ведомстве.

"Наши приоритеты - энергетическая безопасность, европейская интеграция и устойчивое развитие энергетического сектора. Реформа энергетики будет проходить исключительно в интересах Украины и наших граждан", - заверил Юрий Витренко.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правительстве, интерес миссии МВФ к энергосектору вызван дефицитом на энергорынке, который резко вырос в последние годы. Его предлагают покрывать, в частности, за счет бюджета или госгарантий.

Напомним:

Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики - на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by - из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.