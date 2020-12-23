Все 10 крупнейших туроператоров перевели цены на путешествия в гривне – АМКУ

Все 10 крупнейших туроператоров Украины выполнили рекомендации Антимонопольного комитета и перевели свои цены на отдых в гривне, а также изменили данные о своих туры на своих сайтах.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий

"Все 10 крупнейших туроператоров Украины перевели свои цены на отдых в гривни и, соответственно, изменили данные о турах на своих сайтах. Теперь не будет никакого "собственного курса валют" - который не соответствует ни одному официальному курсу. Все по честному.

Таким образом они выполнили рекомендации АМКУ, которые мы дали после расследования по этому делу. Это ответственное решение бизнеса, принятое в интересах потребителя, и это прекрасный пример того, как бизнес может сотрудничать с АМКУ", - написал он.

Напомним:

Ранее Временная админколегия Антимонопольного комитета рекомендовала туристическим операторам указывать стоимость туров на своих сайтах в гривнах без так называемого собственного курса валют.

Экономическая правда